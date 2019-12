Porto: 18 mil reúnem-se hoje nos Aliados para a S. Silvestre

O último domingo do ano vai ser memorável para os milhares de participantes que irão preencher as principais artérias da cidade do Porto para a festa do desporto do ano.

Às 18h de amanhã, dia 29 de dezembro, a Avenida dos Aliados será palco da partida da maior S. Silvestre do país. Em família ou entre amigos, serão 18 mil atletas que irão fazer parte deste animado pelotão para percorrem os 10 km da corrida ou os 5 km da caminhada.

Correm 42 nacionalidades

A Liberty Seguros S. Silvestre Cidade do Porto é uma prova histórica e já reconhecida internacionalmente. Para a edição deste ano, estão inscritos participantes de 42 países.

Entre os países representados estão Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Rússia, Polónia, Suécia, Noruega, Itália, Luxemburgo, Roménia, Turquia, Irlanda, Finlândia, Bielorrússia, Malta, Ucrânia, Eslovénia, Letónia, Lituânia, Estónia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Equador, Paraguai, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Marrocos, Moçambique, Quénia, África do Sul, Índia, Filipinas, Macau, Irão e Nova Zelândia.

Pode acompanhar os atletas online

O serviço de Live Tracking vai estar disponível para a Corrida (10 km) e permite fazer o acompanhamento em tempo real dos atletas durante a prova. Basta aceder ao site www.runporto.com, através de um computador, smartphone ou tablet.

Ao pesquisar o nº do dorsal ou o nome do participante, pode localizar-se o progresso de um atleta, familiar ou amigo, ao longo do percurso, permitindo ainda a partilha automática da evolução do participante no percurso nas redes sociais (facebook e twitter). Este serviço é gratuito.

Mega recolha alimentar para a Legião da Boa Vontade

Ainda com o espírito solidário característico desta época do ano, na 26ª Liberty Seguros S. Silvestre Cidade do Porto está a realizar-se uma recolha de alimentos para a Legião da Boa Vontade (LBV). No levantamento do dorsal (Alameda Shop & Spot), os participantes podem levar o seu contributo (enlatados, arroz, açúcar, massa, bolachas, comida de bebé (papas), azeite, óleo, entre outras coisas) para que a LBV ajude os que mais necessitam nesta quadra natalícia.

Durante estas acções, já foi angariado um total de 3000 quilos em alimentos.