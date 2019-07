Um homem ficou com ferimentos considerados graves numa perna, na tarde desta quarta-feira, numa pedreira da freguesia de Portela.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu o acidente envolveu um camião ao serviço daquela pedreira.

O trabalhador foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e, momentos depois, transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.