Portela: Carro consumido pelas chamas depois de despiste e colisão com árvore

Uma viatura foi consumida pelas chamas, na sequência de um despiste seguido de colisão, na freguesia de Portela, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente aconteceu cerca das 06h45, na Avenida do Pinheiro, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Chegados ao local, os soldados da paz controlaram o foco de incêndio e assistiram o único ferido do sinistro, que acabou por ser transportado com ferimentos de baixa gravidade para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Avançam os bombeiros que o incêndio foi gerado depois do embate do carro contra uma árvore de grande porte.