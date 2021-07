Porque é que o CBD se tem tornado tão popular ultimamente?

Provavelmente já ouviu falar em canabidiol mas existem muitos mitos na internet que provavelmente o devem ter assustado. Mas vamos já esclarecer isso: o canabidiol não é um produto que seja nocivo ao nosso corpo, antes pelo contrário, embora derivado da vulgo “maconha”, é um produto sem THC, ou seja, sem efeitos negativos no nosso corpo.

Este produto pode ser tomado várias formas pode ser em óleo, sendo que a expressão utilizada neste caso é CBD oil ou então em capsulas, para quem por algum motivo não gostar do sabor do óleo.

Vantagem de CBD (canabidiol)

Existem inúmeras vantagens que podem ser obtidas através da toma de canabidiol de forma continuada, inclusive vantagens com base em estudos efetuados de forma científica que têm vindo a ser feitos nos últimos anos. Algumas das vantagens na toma são:

Redução de efeitos anticonvulsivantes

Doenças como a epilepsia podem ser minimizadas com a toma regularmente de CBD. De facto, qualquer efeito anticonvulsivante tem melhorias, uma vez que este produto atua diretamente e de forma natural no nosso corpo.

Ajuda em efeitos anti-inflamatórios

Os efeitos anti-inflamatórios também são bem conhecidos, considerando a observância de melhorias não só na medula como nas células cerebrais com a toma do CBD regularmente. Doenças como Parkinson, AVC ou Alzheimer podem ser aliviadas com a toma de CBD em qualquer formato (capsula ou óleo).

Contra o cancro

Existem vários países onde o uso de CBD está medicamentos autorizado contra o cancro, para aumentar o apetite dos doentes, minimizar as dores e também as náuseas. Embora ainda numa fase muito embrionária, existem estudos que demonstram que a redução efetiva do cancro também é possível em algumas vertentes com uso de CBD.

Como tomar o CBD de forma correta

Antes de mais, deve sempre consultar um profissional de saúde quando estiver com algum sintoma negativo ou adverso, o que é bastante caro. Considerando que esta é uma opção totalmente natural e sem efeitos secundários de maior, deverá seguir e ler o folheto que vem com a sua caixa de CBD.

Conforme já referido existem dois produtos principais: as cápsulas e o óleo. Normalmente o óleo tem um efeito mais direto, isto porque atua mais rapidamente. No entanto sabemos que muitas pessoas não gostam do sabor, e por isso acabam por utilizar as cápsulas.

Já as cápsulas funcionam de uma forma diferente, considerando a situação desde a ingestão até o estômago, elas começam apenas a atuar quando chego ao estômago, e por isso a sua ação é mais prática e evita o sabor do óleo.

Existem ainda outros produtos derivados de CBD como por exemplo produtos de beleza, no entanto estes não são tão utilizados na saúde e têm um efeito menos científico e mais “visual”.

A comunidade científica, ano após ano, continua a apostar nos estudos que visam demonstrar o poder do CBD. Por outro lado, a desinformação sobre a confusão entre CBD e canábis (ou maconha como também é conhecida) tem sido desmistificada aos poucos, e as pessoas já compreendem a diferença entre os dois mais rapidamente.