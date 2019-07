Porminho e F.C. Famalicão continuam com parceria de sucesso

A Porminho vai continuar, por mais duas épocas, a patrocinar o Futebol Clube de Famalicão. A empresa famalicense estará nas camisolas dos sub-17 aos seniores e equipa feminina.

O patrocínio foi apresentado esta manhã, em Guimarães, onde o clube está a fazer o estágio de pré-época. Miguel Ribeiro, diretor executivo da SAD, fala numa parceria de sucesso «e de uma renovação de contrato muito importante para nós. A Porminho vai continuar connosco, um parceiro sério e uma marca muito importante, facto que nos acarreta responsabilidades maiores neste processo que é cimentar, cada vez mais, a marca Famalicão. Que seja importante para a Porminho estar com o Famalicão, porque para o Famalicão, seguramente, é importante que a Porminho esteja connosco».

O administrador da empresa, Tiago Freitas, considera que as duas marcas têm potencial de crescimento, numa parceria que já leva três anos de existência. O administrador da Porminho apontou a cidade, o respeito e a relação de confiança como fatores de união entre o clube e a empresa e, acima de tudo, «um passado vitorioso. São duas marcas que partilham valores. São ambiciosas e dinâmicas e ambas com um largo percurso de crescimento». Para a Porminho, «é importante manter esta parceria, num caminho que será de sucesso e de valorização para ambas as marcas».

Jorge Silva, presidente da direção do FC Famalicão, agradeceu o apoio da Porminho, empresa que tem estado com o clube, mesmo nos momentos mais difíceis. «Em momentos muito complicados, quando o clube lutava por objetivos difíceis, a Porminho esteve connosco e, por isso, é muito importante que continue ao nosso lado. É bom e muito importante continuarmos juntos».

O Futebol Clube de Famalicão continua em Guimarães até domingo. No sábado, há jogo, à porta fechada, com o CD Feirense.