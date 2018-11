Por mês nascem 34 novas empresas em Famalicão

A tendência de crescimento do ímpeto empreendedor de Vila Nova de Famalicão está bem patente nos mais recentes dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os números referentes aos primeiros nove meses do ano confirmam que o saldo positivo é de 199 novas empresas criadas no concelho (nasceram 309 e fecharam 110), numa média de 34 por mês.

Uma análise detalhada aos elementos apurados pelo INE permite perceber que o comércio por grosso e a retalho, as indústrias transformadoras, a construção e as atividades imobiliárias são os setores de atividade que têm melhor performance, com um total de 148 empresas ganhas entre janeiro e setembro de 2018.

No comércio foram criadas 81 e dissolvidas 29 e nas indústrias transformadoras foram geradas 39 e extintas 19. Já na construção surgiram 35 novas empresas, contra as 15 que desapareceram, e nas atividades imobiliárias foram criadas 32 e dissolvidas 6.

Para estes números contribui a atitude de proximidade que a Câmara Municipal, através do Famalicão Made IN, vem cultivando junto das empresas. Empresários e empreendedores sentem que têm no Município um parceiro para o desenvolvimento dos seus negócios. Este apoio traduz-se na concessão de incentivos e num acompanhamento permanente, em paralelo com a resolução de procedimentos burocráticos e de outros problemas.

Acresce que o Espaço Empresa, em funcionamento desde maio deste ano, nas instalações do Famalicão Made IN, veio reforçar esse estímulo à criação de novos negócios, tendo registado até ao momento cerca de sete dezenas de atendimentos.

O Espaço Empresa resulta de um protocolo assinado entre a autarquia, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, a AMA – Agência para a Modernização Administrativa e a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.