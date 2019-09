Durante quase 3 horas condutores e passageiros ficaram retidos, este sábado, em plena A28 nas proximidades do nó da Póvoa de Varzim devido a um acidente que envolveu um camião e vários carros.

Enquanto no local os trabalhos não ficaram concluídos por parte dos bombeiros e autoridades, todas as outras pessoas que se viram obrigadas a aguardar por uma autorização para seguir marcha, foram surpreendidas com um gesto de populares que ficou registado em diversas imagens agora partilhadas nas redes sociais. Um grupo de populares, preocupado com o facto de existirem pessoas ao sol sem possibilidade de se resguardar, decidiu atirar garrafas de água para que estas se pudessem refrescar.

A atitude acabou por ser de extrema importância para alguns passageiros, em especial crianças, que já se estariam a ficar desidratadas.