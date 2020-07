População invade canil onde morreram dezenas de cães e gatos carbonizados para salvar os sobreviventes

Um incêndio, que deflagrou na madrugada deste domingo, num abrigo de animais na Serra da Agrela, em Santo Tirso, deixou dezenas de cães e gatos carbonizados.

Segundo vários relatos de populares no local, a GNR, no decorrer do incêndio, não autorizou a entrada dos populares no espaço para resgatarem os animais.

Várias dezenas de pessoas concentraram-se à porta do abrigo desde muito cedo até cerca das 16h00, altura em que um grupo decidiu ultrapassar a barreira policial e invadiu o recinto com o objetivo de proceder aos animais vivos.

Rapidamente a força de intervenção voltou a bloquear o acesso, o que terá gerado uma onda de revolta.