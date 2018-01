PONTE DA LAGONCINHA EM OBRAS

Arrancaram as obras de conservação e valorização da Ponte da Lagoncinha, na freguesia de Lousado. Para já foram realizados trabalhos de limpeza da vegetação que circundava a ponte, seguindo-se, a partir do dia 22 de janeiro, intervenções que vão colocar restrições ao trânsito. De 22 de janeiro e 30 de março, o trânsito estará interdito entre as 7h30 e as 17h30; a partir de 31 de março até 31 de maio, o trânsito será totalmente interdito.

Do plano de intervenção, previsto para 6 meses, faz parte o tratamento e limpeza das cantarias em granito, o restauro e nivelamento do tabuleiro da ponte com pendentes para a drenagem das águas pluviais e consolidações estruturais e pontuais de fissuras nos paramentos e intradorso do tabuleiro da ponte. Com esta intervenção pretende-se eliminar os fatores de risco e de degradação infraestrutural e melhorar as condições de segurança, bem como proteger e salvaguardar os elementos patrimoniais e melhorar as condições de fruição.

As várias intervenções implicam um investimento de cerca de 154 mil euros, com o cofinanciamento de cerca de 128 mil euros, pelo Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A ponte sobre o rio Ave, construída no século XII, provavelmente sobre as ruínas de uma antiga ponte romana na via que ligava Bracara Augusta a Cale, integrou recentemente a Rota do Românico do Ave, beneficiando de um financiamento para um conjunto de obras de requalificação.