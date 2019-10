É este sábado, a partir das 19 horas, que é dado o pontapé de saída no novo projeto desportivo do FC Famalicão. A equipa sénior feminina apresenta-se aos sócios, no Estádio Municipal, ante o CD Feirense. O jogo é de entrada livre.

Na estreia do clube no futebol feminino, o treinador João Marques pede a comparência e apoio dos famalicenses que, do seu ponto de vista, «é importante no arranque deste projeto que todos queremos vencedor. Acho que vão gostar muito do que vão ver». O treinador famalicense promete «futebol de ataque» e reitera que o apoio dos adeptos «é importante para que estas meninas se sintam apoiadas e acarinhadas».

«Com humildade e valorizando sempre as equipas adversárias, o nosso objetivo é subir de divisão»

Oficialmente, o nacional da 2.ª divisão começa no dia 20 de outubro, às 15 horas, com a receção ao Amorim. Mas, uma semana antes, no dia 13, há a primeira eliminatória da Taça de Portugal, também em casa, ante o Parada. João Marques aceita que ainda «há muita coisa para corrigir, pois estamos a falar de um plantel novo e jovem, mas, apesar de termos apenas um mês de trabalho, estamos prontos para o início da competição».

De resto, assume o que já havia prometido aquando da sua apresentação. «Com humildade e valorizando sempre as equipas adversárias, o nosso objetivo é subir de divisão» ao serviço de um clube «que me diz muito. Foi aqui que me formei e foi aqui que encontrei um presidente empenhado pelo futebol feminino, combatendo, tal como tenho feito, a desigualdade que há entre o futebol feminino e o masculino».