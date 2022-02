Política: Nuno Melo recebe centenas de mensagens de apoio

A turma H do 11º ano, do Curso de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, foi premiada no concurso “De Famalicão para o Mundo: Os trabalhadores forçados portugueses no III Reich e os Famalicenses no sistema concentracionário nazi”, promovido pelo programa municipal “De Famalicão para o Mundo”, em articulação com o Instituto de História Contemporânea da FCSH/Nova de Lisboa.

O júri considerou, por unanimidade, que o projeto apresentado «revelou um elevado rigor científico e uma grande abrangência em termos de investigação. O Dossier de suporte ao projeto apresentou-se muito bem elaborado e com uma dimensão consistente com o processo de investigação». Ainda segundo o júri, «o trabalho final concretizou-se através da execução de um livro com um apurado cuidado plástico e de esmerado conteúdo», destacando-se «uma perfeita articulação entre as várias disciplinas intervenientes (História da Cultura e das Artes, Português e Desenho) a partir de uma turma de Arte, o que permitiu imprimir um cunho muito pessoal às várias partes».

Este concurso, no qual participaram nove turmas do concelho, tem como prémio para a turma do 11º H integrar a Delegação Oficial Portuguesa nas comemorações evocativas da libertação do campo de Concentração de Mauthausen, a realizar em maio deste ano.