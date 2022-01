A Câmara Municipal passa a ter no terreno, a partir desta segunda-feira, uma nova frente de policiamento municipal amiga do ambiente e eficiente.

Este reforço do policiamento de proximidade no núcleo central da cidade, foi apresentado ao final da manhã desta segunda-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e terá duas novas equipas móveis com recurso a bicicletas elétricas, beneficiando da nova ciclovia intraurbana e das novas vias partilhadas do centro.

O patrulhamento será efetuado em duas rondas, cada uma com nove pontos de paragem, tendo como prioridades de policiamento o estacionamento indevido em paragens de transportes coletivos, locais de cargas e descargas, pontos Toca a Andar, passadeiras, zonas pedonais e lugares de estacionamento para cidadãos com mobilidade reduzida e para veículos de socorro.