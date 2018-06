Põe-te a mexer solidário na Marginal de Leça da Palmeira a favor da Mundos de vida

A Maior Caminhada de Pijama do Mundo aconteceu este domingo, 3 de junho, tendo como pano de fundo a marginal de Leça da Palmeira. Esta caminhada solidária, em prol do acolhimento familiar de crianças, foi organizada pela Mundos de Vida, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos e da MatosinhoSport, através do programa de desporto informal “Põe-te a Mexer”.

A iniciativa contou com o envolvimento da Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, da Administradora da MatosinhoSport, Helena Vaz, bem como de centenas de pessoas que, em pijama, caminharam em prol da causa “Uma criança tem direito a crescer numa família”, sensibilizando os cidadãos para a questão do acolhimento familiar de crianças. Uma atividade em torno da família cujas inscrições tiveram o valor simbólico de dois euros, que reverteram para a Mundos de Vida, de Lousado, Famalicão.

A Maior Caminhada de Pijama do Mundo, com partida e chegada no parque de estacionamento da praia do Aterro, em Leça da Palmeira, é mais uma ação inserida na Missão Pijama e na campanha anual “Procuram-se Abraços” que a Mundos de Vida realiza nos distritos de Braga e do Porto para encontrar novas famílias de acolhimento de crianças.

Recorde-se que a Mundos de Vida, Associação para a Educação e Solidariedade, é uma instituição privada de solidariedade social com mais de 30 anos de vida, sem fins lucrativos, e faz parte do Sistema de Proteção de Crianças, tendo serviço especializado de Acolhimento Familiar de Crianças designado “Procuram-se Abraços”.



Em Portugal, mais de 8 mil crianças vivem em instituições, separadas dos seus pais, sendo que uma percentagem muito pequena, cerca de 4% apenas, vive em famílias de acolhimento. Uma realidade muito diferente, para pior, da de outros países europeus como Espanha ou Inglaterra, onde a grande maioria dessas crianças vive com famílias de acolhimento. Com a Maior Caminhada do Pijama do Mundo pretendeu-se alertar a sociedade para esta realidade procurando sensibilizar para a importância do acolhimento familiar.

Imagens: Câmara Municipal de Matosinhos