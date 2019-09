Podologistas portugueses reúnem-se em Famalicão

A Associação Portuguesa de Podologia (APP) vai realizar, no dia 28 de setembro, a sétima Reunião Magna de Podologia no auditório da CESPU – Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão. Nesta reunião, que decorre durante todo o dia, serão abordados os problemas que preocupam os podologistas no exercício da sua profissão, assim como os novos desafios que se perspetivam para a melhoria das condições da prática clínica da Podologia.

O objetivo é criar melhores condições para o exercício profissional, «na defesa dos interesses dos utentes da Podologia», afirma Manuel Portela. O presidente da APP desafia os colegas a ter uma posição proativa, «no sentido de colocarem questões relacionadas com a Podologia e de promover a discussão coletiva, tornando a reunião participativa e produtiva».

A inscrição é exclusiva a podologistas e obrigatória através do email [email protected]