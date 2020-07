Plenário inaugural do núcleo de Famalicão da Iniciativa Liberal é sábado

No próximo sábado, será realizado o Plenário Inaugural do Núcleo Territorial de Famalicão do partido Iniciativa Liberal (IL). O encontro decorre no Auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, na Avenida de França.

Após a aprovação no Conselho Nacional do partido, o Núcleo de Famalicão dá o último passo para a sua criação.

Neste plenário serão eleitos os órgãos constituintes do Núcleo: o Grupo de Coordenação Local (GCL) e a Mesa do Plenário. Para cada órgão haverá uma eleição em que os membros do Núcleo votarão nas listas concorrentes. Após o apuramento dos resultados eleitorais, proceder-se-á à tomada de posse.

Com a formalização do Núcleo, os Liberais de Famalicão esperam poder dar início à atividade política no concelho, trabalhando propostas e soluções para melhorar o nível de vida da população, nunca esquecendo a sua base ideológica e programática de reduzir o peso do Estado na vida dos cidadãos «e lançar as bases para uma sociedade mais livre e autónoma».