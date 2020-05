Plataforma online de distribuição de pão

Ipão.pt é o nome de uma plataforma online que permite ao utilizador receber pão fresco à porta de casa. As entregas são gratuitas das 05h às 08h e chegam a casas ou apartamentos.

O utilizador pode definir um plano semanal, podendo escolher o tipo de produtos que quer receber, as quantidades e uma hora máxima de entrega: Até às 06h, até às 07h ou até às 08h.

Os produtos são frescos, feitos de madrugada, e são entregues 1 ou 2 horas após saírem do forno. Neste momento, há 25 produtos disponíveis, de padaria e pastelaria.

A entrega, assim como a produção do pão e de outros produtos de pastelaria, como natas ou queques, é assegurada pelas padarias parceiras do serviço, um processo parecido ao utilizado por plataformas como Uber Eats ou Glovo.

A plataforma funciona assim: inicialmente o utilizador tem de inserir o seu distrito, o seu concelho e a sua freguesia, para saber se já tem disponível o serviço na sua zona. Depois, basta inserir as quantidades na lista de produtos, inserir os seus dados e escolher o método de pagamento.

Atualmente, o iPão tem à disposição os seguintes métodos de pagamento: Cartão Crédito, Débito Direto, Transferência Bancária, PayPal, Multibanco e MB Way.

O iPão refere que não há encomenda mínima diária, podendo o cliente escolher inclusive só alguns dias da semana. Contudo, o serviço refere também que a padaria poderá recusar qualquer encomenda caso considere as quantidades semanais demasiado pequenas.

As encomendas no iPão têm uma duração de 4 semanas, ou seja, durante esse período o cliente indica quantidades e dias da semana que pretende receber (Ex: 2 pães às segundas, 3 às terças, etc).

No final dessas 4 semanas, a encomenda é automaticamente renovada para as 4 semanas seguintes. Nessa altura, o cliente pode cancelar ou alterar a encomenda.

O autor desta plataforma é Pedro Marques, gestor de projetos web. «Começar com 32 freguesias é bom, mas o objetivo a curto prazo passa por cobrir 100% do concelho de Famalicão. Depois disso, é alargar o serviço a outras cidades. Temos uma estratégia para parceiros já definida e vamos ativamente procurar novos para alargar o iPão a outras freguesias e cidades».

O iPão pode ser consultado em ​www.ipao.pt​.