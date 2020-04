Plataforma + Cidadania estendida à educação Pré-escolar

A Plataforma +Cidadania, disponível em maiscidadania.cim-ave.pt passa a estar também disponível para a Educação Pré-Escolar, anuncia o município de Famalicão, autor desta plataforma juntamente com a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave.

Destinada a crianças do pré-escolar e 1º Ciclo de Ensino Básico, encarregados/as de educação e docentes, esta ferramenta foi criada com o objetivo de prevenir e reduzir o abandono escolar precoce e de promover um espaço de aprendizagem online e seguro, dinâmico e interativo, de partilha de ideias e experiências, no âmbito do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave.

Ao aceder a maiscidadania.cim-ave.pt encontram-se várias áreas e funcionalidades. Esta plataforma assume-se como um espaço seguro de aprendizagem, colaboração e partilha, unindo a comunidade educativa e contribuindo como um recurso adicional para o processo de ensino/aprendizagem, através de um ambiente facilitador de aprendizagem, no qual se aprende brincando, ao ritmo individual de cada utilizador/a, e de forma criativa.