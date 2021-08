Antes do jogo entre o FC Famalicão e o Vilaverdense FC a formação da equipa feminina famalicense vai ser dada a conhecer.

A partida desenrola-se no dia 29 de agosto, pelas 14h30, e a entrada é livre. No entanto, apenas 50% do espaço é que pode ser ocupado, segundo as diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS).