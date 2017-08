PJ PRENDE HOMEM QUE ASSALTAVA CLIENTES DE PROSTITUTA

De acordo com a Polícia Judiciária, o homem detido – com 36 anos – actuava com um outro parceiro que ainda não foi localizado, abordando os clientes de uma prostituta, em Vila Nova de Famalicão, e obrigando-os a entregar todos os pertences e a fazer o levantamento de quantias elevadas de dinheiro nas caixas de multibanco mais próximas.

A PJ diz que a mulher fazia parte deste grupo, e que os assaltos aos clientes eram combinados com os restantes dois elementos.

O único detido é presente a tribunal esta quinta-feira para conhecer as medidas de coação.