Depois de nas últimas horas ter surgido um vídeo, gravado na Amadora, em Lisboa, com um homem de 30 anos que os internautas dizem ser Rui Pedro, a família do jovem desaparecido encaminhou as imagens para as autoridades que já concluíram os trabalhos.

Ao Correio da Manhã, a PJ já fez saber que identificou o homem e não se trata de Rui Pedro.