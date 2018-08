PJ encontra no Centro de Saúde homem que agrediu brutalmente a companheira em Pedome

O operário da construção civil, que terá sido o autor das agressões brutais (a 3 de julho) a uma mulher de 38 anos, dona do bar “Sempre Kontigo” em Pedome, foi localizado esta quarta-feira em Guimarães.

De acordo com o Correio da Manhã, o homem, que tem uma grave infeção num pé, foi localizado pelos inspetores da Polícia Judiciária quando procurava tratamento no Centro de Saúde de Ronfe.

Esta quinta-feira o indivíduo via ser ouvido no Tribunal de Guimarães onde vai conhecer as medidas de coação enquanto aguarda por julgamento.