PJ detém jovem de 19 anos suspeito de abusos sexuais a irmã de 13

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu “na sequência de denúncia apresentada por parte do pai”.

Ainda segundo a polícia, as diligências encetadas pelos investigadores “permitiram a recolha de fortes indícios” de que o suspeito praticou vários atos de natureza sexual com a vítima, “pelo menos desde setembro” e até à última quarta-feira, “principalmente na residência de ambos”, no Porto.

O detido, solteiro e estudante, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima.