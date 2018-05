PSP detém homem em Famalicão com heroína para 120 doses

No dia 22 de maio, pelas 22H30, na cidade de Vila Nova de Famalicão, na Rua Marechal Humberto Delgado, a PSP procedeu à detenção de um cidadão com 53 anos de idade, por tráfico de estupefaciente.

O suspeito foi intercetado na posse de heroína suficiente para 120 doses, que lhe foi apreendida, bem como a quantia de 20,00€ em dinheiro.

Na sequência da detenção, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo-lhe sido apreendido diverso material utilizado no corte e acondicionamento do estupefaciente, dois telemóveis e uma agenda. O detido foi presente, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.