Pizzaria Porto dos Piratas furtada, proprietário brinca com o “mistério” e oferece recompensa

Um outdoor de publicidade da Pizzaria Porto dos Piratas, com três metros de altura e oito de largura, instalado na passada sexta-feira, na rotunda da Rua João Paulo II, no centro de Vila Nova de Famalicão foi desmontado e furtado na noite do dia seguinte, sábado, 10 de Novembro.

De acordo com Adriano Cavaleiro, o proprietário daquele espaço, os larápios atuaram de madrugada, num trabalho que terá sido demorado, uma vez que “quiseram fazer tão bem o serviço que até tiveram o cuidado de desprender a tela sem a danificar, cortando apenas as tiras de plástico que a prendiam à estrutura. Algo que só podia ter sido feito por quem sabe, e por quem teve algum tempo para andar com uma escada em torno do outdoor”.

Apesar de insatisfeito e revoltado com toda a situação, o responsável por este estabelecimento comercial de Vila Nova de Famalicão decidiu aproveitar o acontecimento para brincar com os clientes. É através do facebook que a Porto dos Piratas convida os seguidores a criarem uma história onde expliquem o que terá acontecido, em troca a pizzaria promete compensar os clientes mais criativos.