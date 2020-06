Pizzaria Fratelli reabre portas com a qualidade de sempre

A Pizzaria Fratelli reabriu portas ao público, com as melhores pizzas da cidade. Pizza artesanal sempre com ingredientes frescos e massa confecionada diariamente sem conservantes nem gorduras.

Mas não é apenas pelos ingredientes que se distingue a Fratelli; a qualidade também está na produção porque todas as pizzas são cozidas em forno a lenha, o que lhes dá um sabor único.

Desfrutem com tranquilidade porque a Pizaria Fratelli cumpre com todas as normas de segurança e higiene implementadas pela Direção Geral de Saúde.

Procure a Pizzaria Fratelli na Rua Alves Roçadas, 164 4760, 118 Famalicão. www.pizzariafratelli.pt, [email protected], telefone 252 310 833.