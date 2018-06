Piscinas municipais exteriores abertas ao público

Já é possível dar uns mergulhos nas piscinas municipais exteriores de Famalicão. O espaço abriu ao público no passado sábado, dia 9 de junho, e vai manter-se aberto até ao próximo mês de setembro.

Nos meses de junho, julho e setembro, as piscinas exteriores funcionarão de terça a sexta, das 10h00 às 18h00, e aos sábados, domingos e feriados, entre as 10h00 e as 19h00. No mês de agosto, as piscinas estarão abertas de terça a domingo, das 10h00 às 19h00.

O valor de entrada é de 1,82 euros para jovens até 12 anos e de 2,54 euros para maiores de 13.