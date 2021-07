Piscinas Municipais de Famalicão abertas até 15 de setembro

As piscinas exteriores do complexo desportivo de Famalicão vão estar abertas ao público até 15 de setembro. Os espaços podem acolher até 180 pessoas e têm dois períodos de utilização: das 9h30 às 13h15 e das 14h15 às 18 horas, e estão fechadas às segundas-feiras de manhã.

Os adultos ou jovens com idades iguais, ou superiores, a 13 anos pagam 1,30 euros. As crianças até aos três anos têm entrada gratuita. As crianças entre os quatro e os 12 anos pagam 0,91 euros. Este valor também se estende para pessoas que apresentem cartão jovem, cartão sénior e a pais de famílias numerosas. Os valores limitam-se a um dos períodos de funcionamento, não sendo possível permanecer-se nos espaços durante o dia inteiro.

De modo a que um maior número de pessoas consiga aceder às instalações, o acesso ao período da tarde a utilizadores que usufruíram das piscinas no período da manhã desse mesmo dia está condicionado à disponibilidade do espaço. Durante a primeira hora de funcionamento, vai ser dada prioridade aos utentes que estejam a aceder às instalações pela primeira vez nesse dia.

Os balneários, chuveiros, cacifos e bebedouros estão encerrados. Adicionalmente, há desinfeções permanentes das áreas comuns.