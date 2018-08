Piruka e Augusto Canário animam Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão

Uma noite para a juventude desfrutar da Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão é a principal novidade da edição deste ano que arranca a 31 de agosto e decorre até 9 de setembro. A animação estará a cargo do rapper Piruka que promete atrair as gerações mais novas até ao recinto da Feira, na noite de 6 de setembro.

Para o presidente da Câmara Municipal a autarquia “tem tido a preocupação de atrair para ao certame as novas gerações de forma a transmitir-lhes tradições ancestrais do nosso artesanato e da nossa gastronomia. Só através dos mais novos é possível preservar e valorizar este património único e genuíno”

Para além do rapper, o evento garante animação diária e constante através da participação de quase três dezenas de artistas musicais, donde se destaca a presença de Augusto Canário & Amigos no dia 4 de setembro. O espetáculo de música popular juntará a tradição das concertinas, cavaquinhos, violões e bandolins à modernidade da bateria e do baixo, com o calor e sabor dos instrumentos de percussão latinos, criando um ambiente vivo, colorido, cheio de ritmo e alegria.

A abrir o evento estará a Banda de Música de Riba de Ave e a Chulada da Ponte Velha de Santo Tirso. Segue-se um fim-de-semana com folclore, concertinas e cantares ao desafio. As noites serão animadas pelas bandas ÚS Sai de Gatas e Fammashow.

A noite de segunda, dia 3, estará entregue a Helena Fernandes e Banda Jazz e à Banda Medusa. O resto da semana segue ainda com Ronda dos Quatro Caminhos (dia 5) e Charles Band Dickens e Rosamate (dia 7).

No segundo fim-de-semana do evento destaque para as tardes de folclore, para o projeto cultural Vozes do Minho, as danças urbanas e para a atuação de Costinha (no sábado) e de Carina Amarante e Patricia Costa (no domingo), com a noite de fado. Todos os espetáculos são de entrada livre.

Refira-se que a Feira de Artesanato e Gastronomia decorre no recinto do antigo campo da feira semana reunindo ao longo dos dez dias mais de 100 artesãos – muitos deles a trabalhar ao vivo – representantes das várias regiões do país e perto de uma dezena de restaurantes e tasquinhas com as iguarias mais tradicionais. Por aqui, há ainda espaço para os produtores que trazem consigo os vinhos, queijos, presuntos e doces mais puros oriundos de todo o país.

35ª FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

LOCAL | Antigo Campo da Feira Semanal

Dia 31 de Agosto – SEXTA

18H00 – inauguração com arruada pela BANDA DE MÚSICA DE RIBA D’AVE

21h30 – Concerto pela BANDA DE MÚSICA RIBA D’AVE

22h30 – CHULADA DA PONTE VELHA (Santo Tirso)

Dia 01 de Setembro – SÁBADO

16h00 – Tarde de Folclore: RANCHO FOLCLÓRICO DA NOVO RUMO, Associação de

Professores de Vila Nova de Famalicão e GRUPO FOLCLÓRICO DE NINE

21h30 – Grupo FOLC 5 (Joane)

22h30 – ÚS SAI DE GATAS (Miranda do Corvo)

Dia 02 de Setembro – DOMINGO

16h00 – Tarde Popular:

Arruada de Concertinas: ESCOLA DE CONCERTINAS DA ASS. CULT. DESP. S. MARTINHO DE BRUFE e ASSOCIAÇÂO DE CONCERTINAS MONTE SANTO ANDRÉ (Arnoso Santa Eulália)

Cantares ao Desafio p/ ASSOCIAÇAO DE TOCADORES E CANTADORES AO DESAFIO FAMALICENSE

21h30 – BANDA FAMMASHOW

Dia 03 de Setembro – SEGUNDA

21h30 – HELENA FERNANDES com Banda Jazz

22h30 – BANDA MEDUSA (Fradelos)

Dia 04 de Setembro – TERÇA

22h30 – AUGUSTO CANÁRIO & AMIGOS

Dia 05 de Setembro – QUARTA

22h30 – RONDA DOS QUATRO CAMINHOS

Dia 06 de Setembro – QUINTA

22h00 – PIRUKA

Dia 07 de Setembro – SEXTA

21h30 – CHARLES BAND DICKENS (VNF)

22h30 – ROSAMATE (Pedome)

Dia 08 de Setembro – SABADO

16h00 – Tarde de Folclore:

GRUPO FOLCLÓRICO SANTA LEOCÁDIA DE FRADELOS

RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE RUIVÃES

21H30 – Projeto Cultural VOZES DO MINHO

Projeto Polifónico de Temas Etnográficos e Populares Portugueses

Com a participação de vozes de grupos de 5 concelhos (Viana, Braga, Famalicão, Vila Verde e Ponte de Lima

22h30 – COSTINHA

Dia 09 de Setembro – DOMINGO

16h00 – Tarde de Folclore:

GRUPO INFANTIL E JUVENIL DANÇAS E CANTARES DE JOANE

GRUPO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES JOANE

18h00 – Danças Urbanas:

CASA DO POVO DE RIBEIRÃO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS LAMEIRAS

20h30 – Noite de Fado

Participação: CARINA Amarante e PATRÍCIA COSTA