Abre no próximo dia 30 de setembro o Pingo Doce de Riba d’Ave. A marca do grupo Jerónimo Martins aumenta assim a sua presença no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A loja Pingo Doce Riba d’Ave fica localizada entre o quartel dos bombeiros e a Didáxis.

É uma de duas apostas do grupo Jerónimo Martins na região, já que também está a ser preparada a abertura de uma outra superfície comercial da mesma rede, em Joane, a par da nacional 206.