Piloto famalicense Pedro Almeida visitou APPACDM de Castelo Branco

De olhar de felicidade, com um carro de ralis ao pé, mais de uma centena de utentes da APPACDM de Castelo Branco, receberam a equipa de Pedro e Nuno Almeida na tarde desta sexta-feira. A instituição, que cuida mais de 600 cidadãos portadores de deficiência. É uma IPSS fundada em 1973 e que desenvolve trabalho de cuidado e integração de cidadãos, com um carinho muito especial.

O simples roncar do motor do Skoda Fabia R5 deixou desde logo estampada a alegria em cada uma das crianças e jovens . E cada expressão de rosto enche a alma de quem visita.

“O rali só começa este sábado mas daqui já levamos pontos” começou por referir Pedro Almeida. Desta vez foi o piloto que começou por receber dos utentes um conjunto de trabalhos, feitos por eles, demonstrativo do empenho que cada um colocou na preparação desta visita. “Desenharam-nos o carro, entregaram-nos uma Marafona de Monsanto – uma boneca de pano típica da região – e ficamos encantados com a dedicação que colocam em cada peça que constroem. São gestos que nos tocam e que procuramos retribuir, com o apoio dos nossos parceiros, que nos permitem manter de pé este projeto de a cada rali do campeonato de Portugal poder distribuir sorrisos por instituições de solidariedade”.

Na APPACDM Pedro Almeida deixou lembranças a todos e distribuiu abraços, num gesto que a diretora técnica Filomena Vitório disse ser marcante. “É uma iniciativa de louvar e que nos enche de alegria, não só pelo que aqui nos deixaram mas acima de tudo por aqui trazerem o carro de ralis e estarem em contacto com os nossos utentes. É certamente um dia que ficará para sempre na memória de cada um deles”.

Nesta visita Pedro Almeida e Nuno Almeida foram acompanhado pelo presidente da Escuderia de Castelo Branco António Sequeira e do representante da FPAK Paulo Magalhães.

O piloto deixou na APPACDM de Castelo Branco uma consola de jogos, que vai servir para as atividades de desenvolvimento psicomotor dos utentes da instituição, uma oferta feita pela empresa famalicense Viera de Castro e Segafredo Ibéria.

O piloto está em Castelo Branco para a participação no rali da cidade, prova do Campeonato de Portugal de Ralis a realizar este sábado e domingo.