A Câmara Municipal de Famalicão continua a implementar uma série de medidas com o objetivo de acabar com o estacionamento abusivo, em zonas não autorizadas, junto às escolas do centro da cidade.

Depois de alterações na Rua Padre António Carvalho Guimarães, que dá acesso à Júlio Brandão, com a criação de uma área onde os carros podem parar, por curtos períodos de tempo, agora, as mudanças seguem na Rua Padre Benjamin Salgado.

Dezenas de pilaretes estão a ser colocados no passeio que, até agora, era maioritariamente utilizado por condutores que não encontravam estacionamento nos lugares criados para o efeito.

Esta é mais uma das muitas medidas da autarquia famalicense que estão previstas para melhorar a circulação de peões e automóveis no centro da cidade.