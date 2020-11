Perto de mil refeições entregues gratuitamente no fim de semana em casa dos famalicenses

No primeiro fim de semana da operação de entrega gratuita de refeições ao domicilio em Vila Nova de Famalicão, que esteve ativa no sábado e domingo entre as 19h00 e as 22h00, foram entregues em casa dos famalicenses mais de 900 refeições pela rede de 37 estafetas criada que cobriu todo o território concelhio.

“Números de cidade grande e capaz que somos. Obrigado à Câmara Municipal por nos apoiar nesta altura difícil para todos”. “Parabéns à organização que fez com que tudo isto fosse possível. Estamos Juntos”. As mensagens dos restaurantes Churrascão Sousa e Mikado, respetivamente, são dois exemplos, entre muitos, da expressão de satisfação que os responsáveis dos restaurantes partilharam com a autarquia, evidenciando um clima de união, de parceria e até de superação, digno de registo.

“Temos consciência que nem tudo correu bem, mas o balanço final é francamente positivo. Existiu uma mobilização geral dos restaurante aderentes e uma energia muito positiva da parte dos estafetas, que tudo fizeram para corresponder aos pedidos dos famalicenses.”, diz Augusto Lima, vereador do Turismo, Inovação e Empreendedorismo da Câmara Municipal, convicto que o próximo fim de semana “vai correr ainda melhor, com as correções que vão ser introduzidas no processo.”

O serviço de entregas gratuitas foi uma resposta da Câmara Municipal e da recém constituída Associação de Restaurantes de Famalicão ao confinamento decretado pelo governo para o último e próximo fim de semana tendo como objetivo contribuir para a mitigação dos efeitos económicos na restauração provocados pelas medidas impostas.

Aderiram à iniciativa 47 restaurantes do concelho. Os consumidores podem verificar os restaurantes aderentes através do site do município em www.famalicao.pt. Depois, basta contactar o restaurante e encomendar a refeição. A campanha é válida para encomendas de valor superior a 10 euros. O pagamento deverá ser efetuado diretamente ao restaurante por MB WAY ou transferência bancária, não sendo admitidos pagamentos diretamente ao estafeta.

O serviço volta a estar ativo no próximo sábado e domingo, dias 21 e 22 de novembro, entre as 19h00 e as 22h00.