O Governo declarou Situação de alerta para esta segunda e terça-feira devido ao perigo de incêndio.

Num comunicado enviado às redações, a Proteção Civil informa que a temperatura máxima deverá manter-se este domingo e na segunda-feira acima dos 33 graus Celsius no interior, com os termómetros a excederem os 39 graus no interior Centro e Alentejo.