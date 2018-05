Pequenos escritores, pequenos ilustradores, grandes artistas

Mais de uma centena de crianças do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Vila Nova de Famalicão vão lançar esta sexta-feira, 1 de junho, pelas 10h00, na Casa de Camilo, em S. Miguel de Seide, o seu primeiro livro de contos e ilustrações. A sessão conta com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do diretor da Casa de Camilo José Manuel Oliveira.

“Aventuras de Ricardina e Eugénia” é o título do livro inspirado na obra de Camilo Castelo Branco “O Retrato de Ricardina”, publicada em 1868, estando a comemorar 150 anos da sua primeira edição.

O livro de contos e ilustrações é fruto de uma iniciativa promovida pelos serviços educativos da Casa de Camilo que já vai na sua 13.ª edição. A juntar ao atelier de escrita criativa, orientado pelo escritor Pedro Chagas Freitas, junta-se, este ano, pela primeira vez, um atelier de ilustração, ministrado Gabriela Sotto Mayor, ilustradora e designer. “E o resultado é extraordinário”, refere a propósito o diretor da Casa de Camilo. Tão extraordinário que a par do lançamento do livro, será inaugurada uma exposição com as ilustrações, na Galeria do Centro de Estudos Camilianos.

Para o responsável, este atelier de ilustração constitui “uma experiência única para estas crianças e uma grande oportunidade para todos”. E acrescenta: “Com esta iniciativa vamos atrair até à Casa de Camilo os pais, os avós e familiares destas crianças que vão querer ver de perto a exposição e assim vamos criar e alimentar os laços emocionais com a memória camiliana”.

Para o presidente da Câmara Municipal, “a qualidade da gigantesca e extraordinária obra ficcional de Camilo Castelo Branco constitui uma fonte de ideias e de criatividade para as novas gerações”. E acrescenta: “o contacto com a sua obra é também uma forma dos mais novos conhecerem o universo camiliano e fortalecerem os laços com a Língua Portuguesa, através da leitura e da escrita.”

Constituído por cinco contos ilustrados e 37 páginas, a obra “Aventuras de Ricardina e Eugénia” contou com a participação dos alunos do Centro Escolar de Antas, da EB de Castelões, da EB de Lousado, da EB de Lagarinhos e da EB/JI de Barranhas.

Entretanto, a sessão iniciará com a encenação de um dos contos a cargo dos alunos do 3.º ano da Escola Conde S. Cosme de Famalicão.