Pêpê Rodrigues é reforço do FC Famalicão

Pedro Rodrigues, mais conhecido no mundo do futebol por Pêpê, é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O médio, de 23 anos, vem do Olympiacos e fica até ao final da presente época.

Com grande parte da sua formação no Sport Lisboa e Benfica, Pêpê Rodrigues completou mais de 70

internacionalizações nas seleções jovens nacionais.

Estreou-se a nível sénior na equipa secundária do Sport Lisboa e Benfica, seguindo-se cedências ao Estoril Praia e ao Vitória SC. No início da presente temporada assinou pelo Olympiacos, clube pelo qual alinhou na Liga dos Campeões.