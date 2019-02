Pelo menos 4 apartamentos foram assaltados esta tarde em Antas

Foram pelos menos 4 os apartamentos alvo de furtos, esta segunda-feira, na Rua de S.Tiago, em Antas, Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, e de acordo com o relato dos moradores, os furtos aconteceram durante a tarde e sem que ninguém tivesse dado conta disso. Os ladrões entraram nos edifícios arrombando a porta principal com recurso a um pé de cabra. Do interior dos apartamentos levaram alguns pertences pessoais e outros objetos que os lesados optaram por não divulgar.

O alerta às autoridades foi dado pelos moradores, por volta das 18h30, assim que regressaram a casa e encontraram tudo remexido.