Pelo menos 3 carros desapareceram esta noite em Famalicão

Os carros, estacionados na via pública, na Avenida de França e na Avenida 25 de Abril, terão desaparecido dos locais onde se encontravam no decorrer da última madrugada.

A Cidade Hoje sabe que a situação repetiu-se, pelo menos, por três vezes. As viaturas ainda não foram localizadas, os proprietários usam as redes sociais para lançar apelos com o objetivos de as tentar recuperar.

Os assaltantes deverão ter utilizado uma série de equipamentos que permitem reverter o sistema de segurança dos carros. Deverá ter sido através desse material que acederam ao interior das viaturas e colocaram-se em fuga com elas.

Os proprietários já apresentaram queixa nas autoridades.

Parece que hoje nos calhou a nós a “sorte” 😔 Roubaram-nos o carro à porta de casa [Travessa da Avenida de França -… Publicado por Joana Fernandes em Terça-feira, 23 de Outubro de 2018