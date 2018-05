Pela primeira vez uma mulher assume a COTEC

A famalicense Isabel Furtado, líder da TMG Automotive, é a primeira mulher na presidência da associação. Mudança acontece em dia de encontro nacional que decorreu em Évora. O Prémio Produto Inovação foi entregue à Riopele.

Isabel Furtado assumiu esta terça feira a presidência da COTEC Portugal, sucedendo a Francisco de Lacerda, Presidente Executivo dos CTT. A gestora tem pela frente um mandato de três anos. Isabel Furtado, líder da TMG Automotive, empresa do Grupo Têxtil Manuel Gonçalves, é a sexta presidente da COTEC Portugal, e a primeira mulher, a desempenhar o cargo.

Tenowa, da Riopele, vence Prémio Produto Inovação 2018

Tenowa, a marca de tecidos sustentáveis e ecológicos da Riopele, é a grande vencedora do Prémio Produto Inovação 2018 atribuído pela COTEC Portugal. O galardão foi entregue a José Alexandre Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Riopele, esta terça-feira, em Évora, no 15º Encontro Nacional da Associação Empresarial para a Inovação.

Tenowa é uma inovadora marca de tecidos concebidos através da valorização de resíduos têxteis e agroalimentares, com design atrativo e elevada qualidade e conforto. Este produto utiliza 80% de matéria-prima reciclada e é feito com recurso a equipamentos têxteis tecnologicamente avançados, com um elevado nível de automação e que substituem o olho humano, visando identificar defeitos nos tecidos fabricados.

A marca é o resultado do projeto R4Textiles, desenvolvido pela empresa famalicense com a colaboração do CITEVE – Centro Tecnológico das Indústria Têxtil e do Vestuário e do CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, igualmente sediados em Vila Nova de Famalicão, e da Escola Superior de Biotecnologia do Porto.

Ao Prémio Produto Inovação 2018 estavam nomeados sete projetos finalistas, dois dos quais de empresas de Vila Nova de Famalicão: a Riopele, com a Tenowa, e TMG Automotive, com o Artificial Leather Cork.