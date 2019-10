A Peixaria Portuguesa® é agora a sua nova loja de Peixes e Mariscos seleccionados em Vila Nova de Famalicão, na avenida de França, 1245, Edifício Eurofama, Bloco 6, Lj.1

Mais um espaço com o selo Grupo Requinte, com 25 anos de experiência no mercado da restauração abre agora mais um espaço na cidade, mas desta em formato loja, peixaria e mariscaria, onde poderão adquirir peixe selecionado fresco, mariscos vivos, congelados de eleição e bacalhau especial, tudo à escolha do “freguês”.

A Peixaria Portuguesa está aberta de terça a sexta – 09h00 às 19h00, sábados e feriados – 09h00 às 17h00.

Descanso semanal aos domingos e segundas.