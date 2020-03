Pedro Gonçalves vai jogar FIFA 20

O jogador do FC Famalicão vai participar, este fim de semana, num Torneio FIFA 20. Da primeira liga, há, para já, oito participantes. FC Porto, Sporting e Sporting de Braga que estarão representados, respetivamente por Fábio Silva, Rafael Camacho e Abel Ruiz. Cada atleta utilizará a equipa que representa, com Pedro Gonçalves a representar o FC Famalicão. Do Boavista – Tomás Reymão; Paços de Ferreira – João Amaral; Marítimo – Pedro Pelágio; e Santa Clara – Rafael Ramos

À imagem de Itália e Espanha, também os jogadores da Liga NOS encontraram uma forma de superar as saudades do futebol e sensibilizarem a comunidade para a importância de estar em casa durante este período. Os clubes da Liga foram incentivados a escolher um representante e muitos acederam ao desafio. Pedro Gonçalves, do FC Famalicão, é um deles.