Pedro Gonçalves: O homem da vitória sobre o FC Porto

Pedro Gonçalves foi o homem do jogo, na partida disputada na noite desta quarta-feira, no Municipal de Famalicão. A vitória dos famalicenses fez-se com uma boa exibição coletiva, na qual se destacaram algumas individualidades: Defendi, Racic e Pedro Gonçalves

O autor do golo da vitória, 2-1, sobre o FC Porto, assumiu, no final do encontro, que os jogadores cumpriram «o que o mister pediu. Tentámos meter a bola, fazer aquilo que treinamos, que é ter posse de bola, tentando chegar o mais rápido possível à baliza adversária, mas com qualidade».

Sem público nas bancadas, Pedro Gonçalves falou de um jogo «diferente, mas sentimos o apoio dos adeptos que nos incentivaram com mensagens nas redes sociais».

Depois desta vitória sobre o líder do campeonato, Pedro Gonçalves garante que a equipa «vai continuar a jogar jogo a jogo. Nas nove jornadas que faltam, vamos tentar ganhar todos os jogos» e chegar à Liga Europa.