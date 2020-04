FC Famalicão: Pedro Gonçalves continua a jogar pela solidariedade

O médio do FC Famalicão continua a vestir a camisola da solidariedade. Pedro Gonçalves, que recentemente doou ao hospital de Chaves, de onde é natural, um ventilador, e 2.500 máscaras e 50 fatos de proteção individual, também ao hospital e aos BV de Vidago, acaba de prometer uma camisola a Bruno Coelho. Trata-se de um segurança de uma superfície comercial de Chaves.

Um gesto, mais um, do atleta que veste as cores do FC Famalicão e que visa homenagear todos aqueles que trabalham fora de casa neste momento de resguardo social a que todos estamos obrigados.