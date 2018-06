Pedro Fernandes estabelece recorde nacional

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, teve mais um fim-de-semana repleto de êxitos, com a participação no XXXII Trofeu Cidade de Gijon/Espanha.

Em representação da seleção regional do Norte de Portugal, no Troféu de Gijon, Pedro Fernandes estabeleceu o novo recorde nacional de seleções, na prova de 4×50 Estilos, nadando os 50 Mariposa, com o tempo de 24,74, com o quarteto a totalizar o tempo de 1.46,17.

Para o treinador Pedro Faia, “são estes momentos que alavancam os atletas para patamares de evolução superiores, comprometendo-se com o trabalho efetuado diariamente. Quanto mais e melhor se trabalha, parece que os resultados tendem a aparecer também com mais facilidade. Este é o nosso desafio e esta é a nossa ambição. Não estamos satisfeitos e somos ambiciosos. Tudo iremos fazer para continuar o nosso rumo e promover a satisfação dos nossos excelentes atletas.”