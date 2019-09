Pedro e Nuno Almeida preparam reta final do campeonato

O Campeonato de Portugal de Ralis está na reta final e a dupla famalicense Pedro e Nuno Almeida está otimista. A três provas do final da competição, a equipa está focada na próxima jornada, esta sexta-feira e sábado, com o Rali Terras D’Aboboreira, pelas estradas de Amarante, Baião e Marco de Canaveses.

«Encaramos esta fase final com muito entusiasmo, porque sentimos estar melhor preparados e o Skoda Fabia R5 tem-nos dado bons indicadores», confia Pedro Almeida.

O Rali Terras D’Aboboreira «é muito exigente, enquanto que a lista de pilotos faz antever uma luta intensa ao segundo. Esta competitividade é boa para nós que procuramos melhorar os registos e somar pontos que permitam encarar a fase final do campeonato com a ambição de melhorar o resultado do último ano».

Disputado em piso de asfalto, o Terras D’Aboboreira começa na sexta-feira, com três especiais de classificação, e prossegue no sábado, com 10 classificativas e mais de uma centena de quilómetros cronometrados. A prova apresenta um conjunto de etapas novas, por comparação coma última edição.. «O ano passado gostamos muito do rali e estamos expectantes para ver a evolução que conseguimos fazer», acrescenta Pedro Almeida.

Na preparação já realizada (com a participação no Rali de Famalicão) o jovem piloto tirou novos apontamentos com o navegador Nuno Almeida e, em Amarante, vai avaliar o resultado dessa preparação.