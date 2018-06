Pedro Dias da Silva/José Janela garantem pódio em Gondomar

Disputou-se este fim-de-semana a quarta prova da temporada de Todo-o-Terreno, jornada que registou uma performance histórica dos pilotos do Desafio Total Mazda, nomeadamente da dupla Pedro Dias da Silva/José Janela que garantiram não só a vitória na competição promovida pela Mazda Motor de Portugal, mas também um espectacular terceiro lugar à geral.

Num fim-de-semana com temperaturas de Verão, a Baja TT Gondomar/Rota da Filigrana revelou uma dureza adicional, mas, ainda assim, pilotos e máquinas estiveram à altura das exigências. Com cerca de 260 quilómetros ao cronómetro, divididos pelas duas passagens pelo sector selectivo de Marão, Pedro Dias da Silva desde cedo assumiu a posição de líder do Desafio e nem a quebra da alavanca da caixa de velocidades, que resultou numa penalização à saída do parque de assistência a meio do dia, impediu a dupla liderada pelo piloto de Tomar de perseguir os seus intentos e assegurar nova vitória, que lhe permite dilatar o avanço para o segundo classificado no Desafio Total Mazda.

Visivelmente satisfeito e com a sensação do dever cumprido, Pedro Dias da Silva esclarecia no final que “este foi, sem dúvida alguma, um resultado fantástico e muito importante para toda a equipa. Andámos onde podíamos atacar e poupámos sempre que tal nos foi exigido. Foi uma prova excelente e além da vitória no Desafio, este terceiro lugar à geral enche-nos de orgulho.”

Tendo cumprido toda a prova apenas com tracção traseira, Jorge Cardoso/Joaquim Norte conseguiram chegar ao final. A equipa que mantém a segunda posição no Desafio Total Mazda sentiu na pela a exigência do percurso onde aproveitaram cada centímetro de estrada para levar o Mazda Proto “são e salvo” até Gondomar, onde celebraram a conquista de mais um pódio no Desafio, desta feita o segundo lugar, que lhes garante igual posição no Desafio Total Mazda após quatro provas.

Visivelmente afectado fisicamente pelo muito calor que se fez sentir durante toda a etapa, Bruno Rodrigues, acompanhado por Ricardo Claro, assegurou o terceiro posto em termos de Desafio. Conseguindo, ainda assim, gerir o andamento, nomeadamente depois de um atraso considerável sofrido no dia de ontem, o piloto alentejano realizou mais uma exibição positiva e com mais de meia temporada cumprida mantém o terceiro lugar na competição.

É agora chegado o período de pausa no Desafio Total Mazda 2018, competição que regressa a 7 e 8 de Setembro, com a disputa da Baja TT Idanha-a-Nova, prova levada a cabo pela Escuderia de Castelo Branco.

Classificação Final: 1º Pedro Dias da Silva/José Janela, 4h24m18s; 2º Jorge Cardoso/Joaquim Norte, 4h55m39s; 3º Bruno Rodrigues/Ricardo Claro, 5h17m22s

Desafio Total Mazda (após 4 provas): 1º Pedro Dias da Silva, 72 pontos; 2º Jorge Cardoso, 55; 3º Bruno Rodrigues, 48; 4º Bruno Oliveira, 26; 4º Francisco Gil, 26 ; 6º Filipe Videira, 15; 7º Floriano Roxo, 10