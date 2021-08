Pedro Brazão reforça F.C.Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão anuncia a contratação de Pedro Brazão.

O extremo, de 18 anos, chega proveniente do Nice e rubricou um contrato com o clube famalicense com a duração de cinco temporadas. Pedro Brazão começou o trajeto futebolístico no SF Damaiense, mas viria a notabilizar-se nos franceses do Nice. O jovem foi lançado na Ligue 1 com apenas 16 anos e tornou-se, no decorrer da temporada 2018/2019, o português mais jovem de sempre a atuar numa das cinco principais ligas europeias.

O extremo captou ainda a atenção dos responsáveis técnicos das seleções nacionais, somando internacionalizações pelas equipas sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19. Em 2019 integrou a convocatória da seleção sub-17 que participou no Campeonato da Europa, prova na qual foi utilizado em todos os jogos pelo selecionador Emílio Peixe.