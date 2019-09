Pedro Almeida visita crianças e jovens com necessidades

No âmbito das ações de responsabilidade social que tem realizado a par da participação no nacional de ralis, Pedro Almeida visitou, esta quinta-feira, a ART- Comunidade Terapêutica que acolhe jovens entre os 15 e os 18 anos, na quinta do Horizonte, no Marco de Canaveses.

O piloto famalicense, acompanhado de toda a equipa, partilhou experiências com os jovens e levou até eles o Skoda Fabia R5 para que pudessem ter contacto com um carro de ralis. A visita foi «enriquecedora. Estes jovens, pouco mais novos do que eu, passam por um processo de recomeço das suas vidas e é importante que sintam que há gente capaz de os ajudar. Nós procuramos dar um pequeníssimo contributo, trazendo à ART a nossa experiência e a paixão dos ralis, como exemplo de que com o trabalho podemos estabelecer metas que nos levem a concretizar os nossos sonhos», salientou Pedro Almeida que esteve à conversa com os 22 jovens inseridos na comunidade.

A ART- Comunidade Terapeutica é uma associação dedicada ao cuidado de crianças e jovens com necessidades terapêutica. O piloto partilhou com os jovens o percurso pessoal e escolar, o caminho que o levou aos ralis e a importância de ter sonhos para concretizar objetivos. «Tal como num carro de corridas, somos nós que definimos o sentido dos nossos sonhos», rematou Pedro Almeida.