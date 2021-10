Pedro Almeida vai de Hyundai R5 ao Rali Vidreiro

Pedro Almeida regressa, este fim de semana, ao comando de um carro da categoria R5, conduzindo um Hyundai na próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). O piloto famalicense conta que «surgiu a oportunidade de conduzir o carro da Sports&You, e não sendo a última versão do Hyundai R5, não deixa de ser um carro extremamente competitivo que nos vai permitir conferir o nosso andamento, nesta nova mudança para um carro de tração integral».

Esta mudança foi «pensada e programada» para esta fase da temporada, já a pensar no planeamento do próximo ano. «Quando enveredamos pela competição no Peugeot havia um conjunto de objetivos que estavam delineados. Acabamos por concretizar praticamente todos e sem ter o que quer que seja definido para o próximo ano, agora é tempo de regressar aos carros R5, readaptar a nossa condução e perceber que ganhos trazemos do processo que fizemos antes».

Pedro Almeida terá Hugo Magalhães como navegador. Juntos vão preparar esta semana o rali Vidreiro, penúltima prova do CPR que se disputa sexta-feira e sábado. «O nosso primeiro objetivo é fazer quilómetros com o R5, reaprender pormenores de condução e procurar encontrar o nosso ritmo e melhorar a cada novo troço».