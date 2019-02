Pedro Almeida sétimo no CPR e décimo na geral em Fafe

Pedro Almeida e Alberto Silva finalizaram a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis no décimo lugar da geral, sendo sétimos em termos de CPR. No Rali Serras de Fafe a dupla famalicense, ao volante de um Skoda Fabia R5, manteve um ritmo elevado e o resultado final na prova, onde muito havia muitas novidades, desde o carro ao navegador, deixou o piloto satisfeito. «O resultado alcançado é excelente, porque fomos muito regulares e competitivos. Tivemos apenas a dificuldade de estar entre os primeiros a abrir os troços do primeiro dia, o que nos penalizou o andamento, mas soubemos superar e evoluir ao longo do rali».

O jovem piloto famalicense foi melhorando, quase sempre, os tempos entre as primeiras e segundas passagens das doze classificativas. «Queremos andar entre os melhores e é isto que queremos fazer ao longo de todo ano. A evolução que fomos registando neste Serras de Fafe é exemplar daquilo que é a nossa meta para 2019: aprender, evoluir e mostrar resultados».

Foi um rali «muito disputado, com muitos pilotos do Campeonato Europeu e o Dani Sordo a trazerem ainda mais competitividade. Os pisos estiveram excelentes e o público transmitiu sempre uma energia fantástica para dentro do carro. Agradeço ao Alberto Silv,a que se estreou como meu navegador, e a toda a estrutura da ARC Sport pela manutenção impecável do Skoda».