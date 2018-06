Pedro Almeida ruma a Castelo Branco

A segunda jornada da fase de asfalto do Campeonato Portugal Ralis percorre este fim-de-semana as estradas de Castelo Branco numa organização da Escuderia local. Pedro almeida e Nuno Almeida voltam a marcar presença numa prova da principal categoria de ralis em Portugal.

Depois dos excelentes indicadores deixados na ronda anterior, numa estreia absoluto do piloto e do Fiesta R5 em pisos de asfalto, o jovem piloto de Famalicão volta a encontrar um novo “desafio” em Castelo Branco: “estamos muito entusiasmados com este rali, será uma novidade, como todos os outros. Tudo é novo em ano de estreias. Acreditamos que vamos ter um rali muito competitivo e espetacular. Trazemos da Marinha Grande – última ronda do CPR, os primeiros quilómetros que acumulamos com o Fiesta R5 no asfalto, que nos permitem encarar esta prova com bastante motivação e confiança”, começou por salientar Pedro Almeida, que tem ainda previsto antes da partida do Rali, os tradicionais reconhecimentos e testes com o Ford: “Temos já uma boa base de afinações para este tipo de piso do Ford Fiesta, que temos vindo a desenvolver juntamente com a ARC Sport. No entanto, há ainda muito trabalho para fazer. Temos de ser muito eficazes para não cometer erros”, explicou o piloto Famalicão que tem por objetivo nesta jornada de Castelo Branco: acima de tudo terminar e, cumprir com a missão proposta para este ano de estreia – fazer quilómetros e conhecer rali a rali”, reafirmou o jovem piloto.